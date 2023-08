La ex jugadora de la selección que se niega a felicitar a España en público

España busca el Mundial femenino frente a Inglaterra, conseguir un sueño hace no mucho casi imposible hasta de soñar y al que se ha llegado con mucho esfuerzo, dedicación, trabas y problemas.

""La mayoría de las que estamos aquí hemos crecido pensando que no era nuestro lugar, que el fútbol era un lugar que no te pertenecía, que te han puesto pegas, que te han puesto los peores horarios, que te ha entrenado gente que casi no estaba preparada para ello. Y a medida que han pasado los años, hemos subido de nivel", aseguró antes del partido Irene Paredes. "Se nos han dado esas condiciones, pero sabemos que en el fútbol amateur todavía no pasa. Entonces si sirve para que sepan que es posible, que este lugar también es nuestro, que se puede jugar una final de Mundial y que somos sus referentes, pues eso también es historia y nos hace verdaderamente felices", continuó. Y habló de ella:"Durante toda mi carrera, al no haber tenido referentes, he ido dando los pasos porque era lo que me gustaba y porque se me han ido abriendo puertas. Pero bueno, una vez que llegas a la élite y ves que eres capaz de esto, ves adónde quieres llegar, los partidos que quieres jugar y trabajas mucho", continuaba.

"No siempre te llegan estas oportunidades y el equipo lo viene haciendo muy bien. Tenemos la oportunidad de jugar una final de un Mundial, que se dice fácil, pero cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Así que es momento de disfrutarlo y de hacer lo que hemos hecho hasta ahora", argumentó la defensa central de la 'Roja'.

También indicó que la progresión del fútbol femenino en España "es un cambio de mentalidad, es un cambio de estado físico y de entendimiento del juego, es sumar experiencia, es que todas las niñas se desarrollen para llegar en condiciones a la selección". "Es un cúmulo de mucho trabajo de todo el mundo para que podamos estar aquí", aseveró al respecto.

"Nervios de momento no hay", reconoció Paredes en la víspera de la final. "Mañana entrarán algunos porque creo que es lógico cuando juegas un partido de este calibre. En lo demás estamos contentas y tenemos muy claro que lo que nos ha traído hasta aquí ha sido entrenar y tener el foco en el campo, en entrenar bien, en intentar hacer cada día las cosas mejor, en disfrutarlo y así es lo que vamos a hacer", explicó.

Jorge Vilda, el seleccionador, es quien más está triunfando. El éxito tapa todo. "Desde el principio del Mundial]las jugadoras han estado unidas, han estado trabajando. Es lo que ha sucedido en el campo, en los entrenamientos y en los partidos, pero es que todo lo que ha sucedido fuera también ha sido extraordinario. Van a tener recuerdos para toda su vida, lo han disfrutado, se han divertido, hemos estado juntos y mañana si Dios quiere queremos también celebrar juntos", dijo antes del final.

Vilda dijo sentirse "encantado de la vida de jugar una final de un Mundial, de ver lo que estoy viendo en mis jugadoras, de sentir un país que está empujando al equipo también". "De la posibilidad no solamente de hacer felices a muchas personas, sino que puede que sea el día más feliz de su vida. Ese es el poder que tenemos, lo sabemos y es una responsabilidad también. Pero bueno, nos sentimos superapoyados, superilusionados y en eso es lo que estamos pensando", subrayó.

Contra el seleccionador se enfrentaron 15 futbolistas, algunas se retractaron, 3 han sido seleccionados y están en la final, las otras doce, públicamente no han dicho nada. Lola Gallardo, una de ellos, explicó en ABC la razón:"Cada una hace con sus redes sociales lo que quiere. Yo tengo mucha gente a la que admiro en la selección, ellas saben quiénes son y no tengo por qué hacer público una enhorabuena o una felicitación», explicó en el citado medio dando a entender que sí ha felicitado a algunas de ellas por privado, pero que no piensa bajo ningún concepto hacerlo público"