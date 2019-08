El futuro de James Rodríguez parece estar más ligado que nunca al Real Madrid. El inminente fichaje de Rodrigo Moreno por el Atlético de Madrid, que se hará oficial en las próximas horas, cierran definitivamente las puertas del club rojiblanco al colombiano que veía con buenos ojos la posibilidad de ponerse a las órdenes del nuevo proyecto del Cholo Simeone. Además, por si esto no fuera suficiente, su otro gran pretendiente, el Nápoles de Carlo Ancelotti está muy cerca de cerrar la contratación del atacante mexicano Hirving Lozano.

Los dos equipos que más cerca estuvieron de atar al cafetero se han cansado de esperar por lo que, ironías del destino, James podría no salir del Real Madrid. Zidane no cuenta con él, así quedó patente en la última temporada del "10" en el Real Madrid y esta pretemporada, tampoco ha cambiado su papel ya que ha sido el único jugador de la actual plantilla que no ha disputado ni un sólo minuto. Pese a ello, desde el club blanco piensan que el colombiano podría ser muy útil y más teniendo en cuenta que Marco Asensio se perderá gran parte de la temporada después de su grave lesión.

Ya tiene dorsal. El "16" es el número que James lucirá a la espalda, aunque la duda es saber si Zidane le hará un hueco en sus esquemas. El mercado aún sigue abierto en Alemania, Italia y Francia y hasta el último minuto puede pasar de todo. Lo que sí es cierto es que las opciones de James se agotan y quien sabe si estaremos ante una segunda parte. Los aficionados del Bernabéu no ven con malos ojos su regreso y pese a que el colombiano no sea del encanto del técnico francés, hace unos días en Roma ya avisó Zidane: "Un jugador del Real Madrid siempre el entrenador va a contar con él".