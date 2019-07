La Juve le "robó" a De Ligt al Barcelona y éste es el motivo

Uno de los culebrones del verano llegó a su fin: De Ligt, el joven central del Ajax deseada por media Europa, se decidió por la Juventus. El equipo que más interés puso en él fue el Barcelona, pujó hasta el final, pero desde hace algunas semanas tenía claro que el futbolista no sería suyo. No podrá seguir haciendo pareja con De Jong, como este año en el conjunto holandés, con el que han maravillado en la Champions. En su primera entrevista con su nuevo equipo, el defensa explicó los motivos por los que se decantó por la "Vecchia Signora", y sorprende viniendo de un futbolista que se ha criado en la escuela holandesa. "Me encanta cómo defienden los italianos y tomé una decisión basándome en eso. Muchos de mis modelos y referencias son italianos: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea...", aseguró el jugador en Ajax TV. "Fue una decisión difícil, también quería saber cuánto jugaría, y la Juventus apostó fuerte por mí", añadió.

La Juventus sigue reforzando su equipo para rodear a Cristiano Ronaldo de la mejor manera posible e intentar el asalto a la Liga de Campeones. La pasada temporada fue precisamente el Ajax de De Ligt quien le cerró el camino en los cuartos de final.