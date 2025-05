Nuevo Papa, en directo hoy: última hora en el Vaticano y noticias del Cónclave

El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández defendió ayer Primero de Mayo la atención del difunto Papa Francisco a "la dignidad" de los trabajadores y denunció a quienes le acusaban defender "a vagos y delincuentes". "Recuerdo un vídeo que hace un tiempo envió a una reunión de empresarios argentinos. Les decía: 'No me cansaré de aludir a la dignidad del trabajo. Hay quien me dice que propongo una vida sin esfuerzo, que desprecio la cultura del empleo'", rememoró en su homilía de la sexta misa de luto en memoria del Papa argentino.

Y agregó: "En realidad algunas personas deshonestas han dicho que el Papa Francisco defendía a los vagos, zánganos, delincuentes u ociosos. Nada más lejos de la realidad", puntualizó el que fuera uno de sus más cercanos colaboradores y prefecto de Doctrina de la Fe.

El cardenal 'Tucho' fue el encargado de oficiar la misa diaria en la basílica de San Pedro del Vaticano del sexto día de luto tras la muerte del Pontífice, mientras la iglesia se encamina a un Cónclave para elegir un sucesor desde el próximo 7 de mayo.