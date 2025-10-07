Lamine Yamal llegaría a jugar 'El Clásico'

Hasta hace unas horas, el FC Barcelona podría afrontar el próximo Clásico ante el Real Madrid sin una de sus grandes estrellas: Lamine Yamal. El extremo ha sufrido una recaída en la lesión del pubis que venía arrastrando desde hace semanas, lo que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico y médico del conjunto azulgrana.

El club confirmó que el jugador presenta molestias en la zona púbica, una dolencia que ya lo había limitado en anteriores compromisos. Según los primeros reportes, el extremo estará fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, aunque la evolución marcará los plazos definitivos. Sin embargo, Marca adelanta que el atacante evoluciona positivamente y podría llegar al partido contra el Madrid.

Horas antes, tampoco hay que olvidar que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió que la situación es “complicada” y que no se puede establecer una fecha exacta de regreso. “No sabemos si podrá estar disponible en dos, tres o cuatro semanas. No queremos forzarlo, es un jugador muy joven y necesitamos protegerlo”, señaló el técnico alemán. Flick también mostró su malestar por la gestión de la selección española, insinuando que Yamal fue utilizado a pesar de no encontrarse al cien por cien físicamente durante el último parón internacional. “Volvió con molestias que ya traía, y eso no ayudó a su recuperación”, comentó el entrenador.

Desde la Real Federación Española de Fútbol defendieron que siempre existió coordinación con el Barça y que las decisiones se tomaron siguiendo los informes médicos disponibles.

De momento, el futbolista seguirá un tratamiento específico de fisioterapia y descanso controlado. Su evolución en los próximos días determinará si podrá o no estar presente en uno de los partidos más esperados de la temporada.