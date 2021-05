Saúl Ñíguez presiona para fichar por el Manchester United

Deportes

Pese al interés de la Juventus, el centrocampista de 26 años prefiere probar fortuna en la Premier League. Saúl Ñíguez quiere poner punto y final a su etapa en el Atlético de Madrid tras haber conquistado el titulo de Liga y el Manchester United sería uno de los equipos dispuestos a ofrecerle acomodo.

Noticias relacionadas La Otra Liga. El Manchester United ofrecerá a De Gea al Atlético de Madrid

Así lo asegura The Sun, que señala que el ilicitano, que ya declaró hace un año sentirse halagado por el interés de los diablos rojos, estaría presionando ahora para fichar por el Manchester United. Y es que la cláusula de Saúl Ñíguez es de 150 millones, aunque se ha llegado a escribir que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a dejarle marchar por una cantidad entre 35 y 50 millones de euros.

¿Saúl Ñiguez al Manchester United y Fabián al Atlético de Madrid?

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el gran objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su centro del campo es Fabián Ruiz. El internacional español quiere jugar en el conjunto rojiblanco, pese a ello el Nápoles está pidiendo por él 70 millones de euros, mientras que en el Wanda Metropolitano esperan poder hacerse con sus servicios por una cantidad cercana a los 50. La salida de Saúl Ñíguez no haría más que facilitar su llegada, si bien el Atlético de Madrid tiene previsto intentar su fichaje salga el ilicitano o no. También, llegue o no Fabián Ruiz y siga o no Saúl Ñíguez, el cuadro colchonero incorporará al menos un nuevo centrocampista. En este sentido el Atlético de Madrid también ha contactado con los agente de Renato Tapia, del Celta de Vigo, en las últimas horas.