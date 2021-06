Deportes

La modelo Zoe Cristofoli desvela que ya no está con Theo Hernández

El que fuera lateral del Atlético, del Alavés, y del Real Madrid; ahora en las filas del Milán, ya no está con la modelo Zoe Cristofoli. Así lo ha reconocido ella misma al ser preguntada por Theo Hernández. La italiana ha aprovechado la ocasión para decir que tiene muchos amigos en el mundo del fútbol, pero que no está comprometida en estos momentos.

“Se acabó con Theo. ¡Soy soltera! Tengo muchos amigos en el mundo del fútbol... pero no estoy comprometida en estos momentos”, ha dicho la joven de 26 años en Corriere dello Sport.

“Sabes que no respondo sobre mi vida privada. He optado por mantener algunas cosas en privado, especialmente por el mal momento he atravesado. Solo quiero ser feliz y sentirme bien. Porque todos merecemos ser felices. Respeto, amor, valores: ¡para mí es el sentido de la vida! ¡Siempre adelante!”, ha zanjado Zoe Cristofoli al ser insistida por Theo Hernández.

Theo Hernández y el abandono de su padre

Además de Zoe Cristofoli, en las últimas horas ha hablado Lucas Hernández sobre la vida de Theo. El defensor del Bayern de Múnich ha contado en una entrevista cómo ambos fueron abandonados por su padre, Jean-François Hernández, que también jugó en el Atlético de Madrid.

“Nunca entendí y nunca entenderé cómo pudo haberse ido mi padre, de la noche a la mañana, dejándonos a nosotros, a mi madre, a mi hermano pequeño y a mí. Si un día expresara el deseo de verme, estaría de acuerdo en encontrarme con él. Si quiere darme una explicación y luego irse, no hay problema. Biológicamente es mi padre, pero nunca lo veré de esa manera. Lo que hizo es irreparable”, señalaba.