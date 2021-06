Lucas Hernández habla del abandono de su padre

Deportes

El que fuera futbolista del Atlético de Madrid, ahora en las filas del Bayern de Múnich, ha hablado en una entrevista de su padre. Jean-François Hernández, que también jugó en su día en el conjunto rojiblanco. Lucas ha hablado de como éste se marchó repentinamente dejándole a él y a su hermano Theo únicamente con su madre.

Lucas Hernández está dispuesto a reencontrarse con su padre

“Nunca entendí y nunca entenderé cómo pudo haberse ido mi padre, de la noche a la mañana, dejándonos a nosotros, a mi madre, a mi hermano pequeño y a mí. Si un día expresara el deseo de verme, estaría de acuerdo en encontrarme con él. Si quiere darme una explicación y luego irse, no hay problema. Biológicamente es mi padre, pero nunca lo veré de esa manera. Lo que hizo es irreparable”, ha comenzado diciendo en Le Parisien.

Cabe señalar, que en una entrevista anterior, Lucas Hernández confesó sobre su padre: “No sé dónde está o qué hace. Ni siquiera si está vivo o no. Mientras yo he formado mi propia familia. Supongo que no estará interesado o que no tendrá ganas de unirse a nosotros”.

En la última que ha concedido, Lucas Hernández ha aprovechado la ocasión para ensalzar la figura de su madre: “Le debemos todo. Ella puso su vida en espera por nosotros. En lo que nos hemos convertido es gracias a ella. Con Theo y mi mamá, somos uno. Somos inseparables. También están mis abuelos maternos y mi tío. No tengo una familia muy numerosa, pero estamos unidos por lazos fuertes e inquebrantables”.