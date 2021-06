El Atlético de Madrid ultima el fichaje de Rodrigo Muniz

Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco se reforzará con contadas caras nuevas de cara a la próxima temporada. El fichaje de Rodrigo de Paul está muy avanzado por el Atlético de Madrid, que también busca delantero y nuevos laterales. No obstante, lo que se ha convertido en una prioridad para el cuadro colchonero es atar a varias joyas sudamericanas a las que tiene echado el ojo. Si bien ya tiene un acuerdo con Marcos Paulo, el fichaje de Rodrigo Muniz también parece inminente.

Noticias relacionadas Fútbol. El Atlético de Madrid podría dar la sorpresa fichando a Paulinho

El Atlético de Madrid se habría movido rápido, según MARCA, por este delantero de 20 años que suma tres goles en cuatro partidos con el Flamengo. Rodrigo Muniz es un delantero de 1,85 metros de altura al que el Atlético de Madrid tendría previsto ceder a otro equipo de LaLiga Santander para que acumule experiencia en Primera División.

Marcos Paulo sí podría tener sitio en el Atlético de Madrid, Rodrigo Muniz no

El que sí podría tener hueco en el primer equipo, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, es Marcos Paulo. Siempre y cuando Vitolo salga del Atlético de Madrid este verano, el brasileño, que firmará hasta 2026, será el que ocupe su hueco.

Otro futbolista de vocación ofensiva que está cerca del Atlético de Madrid, como hemos dicho, es Rodrigo de Paul y así lo reconocen desde el Udinese. “Hay negociaciones por De Paul y la del Atlético de Madrid es una de las más avanzadas, pero las distancias siguen siendo considerables. Otros clubes también le quieren. Las negociaciones aún no han despegado”, señalaba Pierpaolo Marino.

“La negociación no ha terminado todavía, pero está encaminada, aunque de momento hablamos todavía de un gran jugador del Udinese. Es justo que con 27 años quiera salir y cuando eso suceda estaremos listos para sustituirle. Todavía no hay nada firmado y hay que limar algunas cosas. El Atlético está en ventaja sobre De Paul, pero no ha cerrado todavía un acuerdo, de otra manera sería ya oficial”, agregaba el director deportivo del Udinese.