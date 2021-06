Marcos Paulo será el sustituto de Vitolo en el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco tiene atado al atacante de 20 años del Fluminense aunque está por ver si tendrá o no sitio en el primer equipo la próxima temporada. La intención del Atlético de Madrid es que sea así, y es que el cuadro colchonero quiere hacer caja por Vitolo aprovechando que termina contrato en 2022 y pretende que el brasileño ocupe su lugar.

Meses atrás se rumoreaba que el West Ham era el equipo mejor posicionado para hacerse con Vitolo. También que el Atlético de Madrid pretende traspasar al ex del Sevilla por una cantidad que ronde los 10 millones de euros. Habrá que ver pues si el West Ham, o cualquier otro equipo, está dispuesto a efectuar tal desembolso.

El fichaje de Marcos Paulo por el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco ha alcanzado un acuerdo para hacerse con el delantero de 19 años, que termina contrato con el Fluminese al final del presente curso. El Atlético de Madrid llevaba tiempo tras los pasos de Marcos Paulo, al que también pretendían el Inter de Milán y el Parma. Precisamente por el interés de estos equipos, el cuadro colchonero aceleró las negociaciones con el atacante, que firmará hasta 2026.

Otro futbolista de vocación ofensiva que está cerca del Atlético de Madrid es Rodrigo de Paul y así lo reconocen desde el Udinese. “Hay negociaciones por De Paul y la del Atlético de Madrid es una de las más avanzadas, pero las distancias siguen siendo considerables. Otros clubes también le quieren. Las negociaciones aún no han despegado”, señalaba Pierpaolo Marino.

“La negociación no ha terminado todavía, pero está encaminada, aunque de momento hablamos todavía de un gran jugador del Udinese. Es justo que con 27 años quiera salir y cuando eso suceda estaremos listos para sustituirle. Todavía no hay nada firmado y hay que limar algunas cosas. El Atlético está en ventaja sobre De Paul, pero no ha cerrado todavía un acuerdo, de otra manera sería ya oficial”, agregaba el director deportivo del Udinese.