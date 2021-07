Ángel Martín convierte a Pilar Rubio en tendencia por su ironía al hablar de Sergio Ramos

Deportes

Con su habitual sentido del humor, el presentador ha abordado el fichaje de Sergio Ramos en su informativo matinal. Ángel Martín se ha referido al central de 35 años como el marido de Pilar Rubio, algo que ha convertido a ésta en tendencia en las redes sociales.

“El marido de Pilar Rubio ya es jugador del PSG y llevará el número 4”, informaba el cómico. Además de a Pilar Rubio, Ángel Martín ha hecho que Sergio Ramos fuera también trending topic.

Informativo matinal para ahorrar tiempo [08/07/21] pic.twitter.com/w3KDHuyEAl — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) July 8, 2021

Las primera palabras de Sergio Ramos, el marido de Pilar Rubio, como jugador del PSG

“Soy trabajador, me gusta ser constante y tener sentido del sacrificio. Eso es lo que he logrado a lo largo de mi carrera y trataré de dar mi mejor nivel para ayudar y ganar, que es difícil pero tenemos que estar todos unidos y remando en la misma dirección”, ha dicho el defensor en una breve entrevista a la televisión del club.

“Es un día muy especial que no se me olvidará nunca. Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-Germain. Es un cambio importante en mi vida. Es un nuevo reto para mí, pero estoy orgulloso del paso que he dado”, añadía el marido de Pilar Rubio.

Sergio Ramos declaró que se trata de un club joven “pero que no para de crecer, y reconoció que hay “grandes jugadores en la plantilla”, por lo que es “una oportunidad de crecer personal y profesionalmente”.

En su primeras declaraciones, el jugador español también lanzó un mensaje de confianza a los aficionados del PSG, con quienes espera vivir “una temporada de éxitos”.