Tamara Gorro revoluciona las redes sociales con su último desnudo

Deportes

La mujer de Ezequiel Garay ha presumido de curvas en Instagram. Tamara Gorro ha vuelto a revolucionar las redes sociales desafiando la censura con un nuevo desnudo. Para ello ha esperado al atardecer para fotografiarse junto a la piscina.

Noticias relacionadas Redes sociales. La reacción de la novia de Carles Aleñá a su traspaso al Getafe

“La noche también es linda #mamamolona #atardecer #oslodedico”, ha escrito Tamara Gorro en su Instagram junto a la publicación.

Tamara Gorro arrasa desnuda y en ropa interior en sus redes sociales

Si bien Ezequiel Garay sigue sin equipo a la espera de un proyecto que le permita volver a calzarse las botas, su mujer no para. Además de grabar vídeos para Youtube, podcast y generar contenido para sus redes sociales, Tamara Gorro ejerce como modelo. Uno de sus últimos trabajos ha sido para una conocida firma de ropa interior y mostró un adelanto de él en su Instagram.

“Siéntete cómoda”, escribía en una primera publicación junto al vídeo. Más Tarde, junto a una fotografía en ropa interior, Tamara Gorro comentaba: “Levanta la pierna, dobla la rodilla, baja el pie. Culo hacia atrás, tapa con la mano la parte delantera, espalda recta, hombro hacia delante, cuello inclinado hacia atrás, abre la boca un poco... pero no tanto, no cierres los ojos... ¡Madre mia oiga! La que hay que liar para una fotito...”.

Garay podría volver al fútbol de la mano del Getafe

Pese a llevar un año alejado de los terrenos de juego, al central de 34 años no le faltan pretendientes en LaLiga Santander supuestos a ofrecerle acomodo a coste cero. Ese sería el caso del Getafe, que habría hecho llegar una oferta a Ezequiel Garay por dos temporadas. No obstante, de momento no se ha concretado y el futuro del argentino sigue en el aire.