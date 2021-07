Ibai Gómez deja de ser jugador del Athletic

Fútbol

El Athletic Club confirmó que ha alcanzado un acuerdo con el jugador Ibai Gómez para rescindir el año de contrato que le restaba al delantero bilbaíno con la entidad rojiblanca.

Ibai Gómez, de 30 años, deja el Athletic después de 193 oficiales en el equipo bilbaíno divididos en dos etapas, la primera de ellas entre 2010 y 2016, cuando rescindió también su contrato para fichar por el Deportivo Alavés, y la segunda, después de dos años y medio en Vitoria, desde enero de 2018 hasta la actualidad.

El extremo de Santutxu fue la primera incorporación de la junta directiva encabezada por Aitor Elizegi elegida unos días antes y, en estos dos años y medio, ha disputado 47 encuentros oficiales, 44 de liga y 3 de Copa, en los que marcó un gol.

La última temporada su participación apenas contó tanto para Gaizka Garitano como para Marcelino García Torsal y su participación se limitó a 13 encuentros ligueros, solo 4 de ellos como titular.

El Athletic despide a Ibai Gómez agradeciéndole “su dedicación y entrega en defensa de la entidad y sus compañeros” y, en especial, “su compromiso hasta las últimas jornadas de esta temporada tan complicada”.

El futbolista, por su parte, se ha despedido también a través de una carta en sus redes sociales en la que admite que esta segunda etapa en Bilbao “no ha sido como esperaba” porque le hubiera “gustado aportar más sobre el césped” y, además, “ha estado marcada por muchas situaciones extradeportivas”.

“Lo que si puedo decir es que me marcho con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado el 200 % en cada momento, que he aprendido a vivir situaciones que jamás imaginé, pero siempre con deportividad y con las ganas de superarme a mi mismo que creo haber demostrado siempre”, explica.

El delantero añade que deja en Lezama una plantilla “capaz de lograr grandes retos” y a un equipo técnico del que ha tenido “la suerte de aprender mucho en poco tiempo”.

“Una vez mas, solo puedo sentirme afortunado de haber compartido vestuario con una gran cuadrilla a la que le deseo el mayor de los éxitos. Nuestros caminos se separan pero, como he dicho siempre, aquí seguirá un athleticzale más”, subraya antes de dar las gracias también a los aficionados rojiblancos.

“Ahora me toca emprender otro camino, ya que siento que tengo mucho fútbol que ofrecer y me veo totalmente preparado para volver a disfrutar al máximo”, concluye Ibai Gómez.