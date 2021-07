El Atlético de Madrid podría llevarse a Sergio Herrera de Osasuna

Fútbol

Siendo la titularidad de Jan Oblak indiscutible, Ivo Grbic quiere salir en calidad de cedido para demostrar que puede ser el guardameta del conjunto rojiblanco en el futuro. Conocedor de las intenciones del guardameta de 25 años, el Atlético de Madrid peina el mercado en busca de un nuevo portero y se ha fijado en Sergio Herrera, de Osasuna.

Noticias relacionadas Laotraliga. El agente de Di Lorenzo confirma que gusta al Atlético de Madrid

Así lo asegura el diario AS, que señala que el cuadro rojillo no tiene intención de desprenderse del español, que tiene una cláusula de 11,5 millones de euros. El citado medio añade también que Real Mallorca y Valencia serían los grandes favoritos para llevarse a Ivo Grbic, que también ha sido relacionado con el Rayo Vallecano. No obstante, el Atlético de Madrid no se desprenderá del croata si no tiene atado un recambio. Así pues, la llegada de Sergio Herrera desde Osasuna o la de cualquier otro guardameta desde cualquier otro equipo facilitaría la salida de Ivo Grbic.

Manu Sánchez podría facilitar el acuerdo entre el Atlético de Madrid y Osasuna por Sergio Herrera

Cabe señalar que el conjunto navarro también tiene un objetivo en el Atlético de Madrid. Se trata de Manu Sánchez, que durante el pasado curso jugó en calidad de cedido en Osasuna. “Manu vino aquí, estuvo y estuvimos contentos, se integró muy bien y queremos que vuelva. Él quiere venir, pero desgraciadamente no depende de nosotros. Estamos en esa tensa espera de ver si Manu se queda en el Atlético o si lo traspasan. Ahí nosotros no podremos entrar”, decía Luis Sabalza, presidente del cuadro rojillo, semanas atrás.

Aún así el regreso del lateral zurdo parece tan complicado que Osasuna ha fichado a Cote en su demarcación. Habrá que ver si el interés del Atlético de Madrid por Sergio Herrera hace que Manu Sánchez vuelva a ser una opción.