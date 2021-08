Fútbol

El Mallorca presenta una oferta al Valencia por Kang in Lee

En las próximas horas aterrizará Marcos André en la capital del Turia. Valencia y Real Valladolid han llegado a un acuerdo para su traspaso, que obligará al club a liberar la ficha de un extracomunitario. El elegido para ello es Kang in Lee, por el que el Real Mallorca ya ha presentado una oferta al Valencia.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el conjunto che, no pierde la esperanza de hacer caja por él pese a que termina contrato en 2022. Kang in Lee, por su parte, espera que el Valencia le dé la carta de libertad con la esperanza de que nuevos equipos se sumen al Real Mallorca en la puja por hacerse con sus servicios.

El Mallorca ha movido ficha por Kang in Lee y por Lucas Pérez

La lesión de Ángel Rodríguez ha llevado al cuadro bermellón a lanzarse al mercado en busca de un nuevo delantero. El elegido por el Real Mallorca para apuntalar su ataque sería Lucas Pérez, que recalaría a coste cero en el conjunto balear tras haber rescindido su contrato con el Alavés hace unos días.

No obstante, el Rayo Vallecano también está tras los pasos del gallego. Es por ello por lo que Lucas Pérez había dado prioridad a su equipo pese a que el Galatasaray también estaba interesado en su fichaje. Otro equipo que pretendía ofrecerle acomodo era el Espanyol, aunque el fichaje de Loren Morón parece haberle cerrado las puertas del cuadro perico. Así pues habrá que ver si el Real Mallorca es capaz de imponerse al Rayo Vallecano en la puja por Lucas Pérez.