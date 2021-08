El Espanyol estaría cerca de hacerse con la cesión de Loren Morón

Fútbol

El Betis se prepara para hacer sitio a un nuevo delantero. Para ello va a ceder a Loren Morón al Espanyol, que se hará cargo de su ficha íntegra salvo del mes que ya ha cobrado.

Así pues, el préstamo costará al cuadro perico cerca de 2 millones de euros. Loren Morón, por su parte, tendrá a Raúl de Tomás y a Dimata como competencia. El atacante será el cuarto fichaje del Espanyol tras Aleix Vidal, Sergi Gómez y Manu Morlanes.

El Celta de Vigo estuvo cerca de hacerse con Loren Morón antes que el Espanyol

Ya el pasado mes de enero Loren Morón estuvo cerca de salir del Betis rumbo al Celta de Vigo. Así lo reconocía el propio futbolista: “Es verdad que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Yo sé la situación en la que estoy ahora, pero seguía en el mercado, tanto de verano como de invierno. Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y esta es mi casa”. Ahora será el Espanyol el que finalmente se haga con Loren Morón.