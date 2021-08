El Valencia piensa en Embarba como sustituto de Guedes

Fútbol

La continuidad del atacante de 24 años del conjunto che sigue estando en el aire. Si bien el Valencia ha rechazado ofertas del Sevilla y del Villarreal por Gonçalo Guedes, el Wolverhapton no ha renunciado a su fichaje. Es por ello por lo que el club de Mestalla piensa en Adrián Embarba como recambio.

Y es que, según MARCA, el Espanyol estaría abierto a desprenderse del atacante por debajo de los 8 millones de euros que pagó en su día por él. José Bordalás ya quiso llevar a Adrián Embarba al Getafe cuando éste jugaba en el Rayo Vallecano. El Valencia ve con buenos ojos vender a Gonçalo Guedes al Wolverhapton y fichar en su lugar al futbolista del Espanyol. Sin embargo, el luso no termina de ver este movimiento.

Curiosamente su padre le ha invitado públicamente a cambiar de aires. “Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”, decía Rogério.

Embarba y Marcos André podrían apuntalar la plantilla del Valencia

El delantero de 24 años no jugó contra el Zaragoza tal y como había exigido el conjunto che. Así lo había demandado el Valencia en la última oferta que presentó al Real Valladolid por Marcos André, que fue de 8 millones de euros. Esto parece indicar que la llegada del brasileño a la capital del Turia será inminente tan pronto como libere la ficha de un extracomunitario.