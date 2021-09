Samir Nasri explica por qué se ha retirado

Fútbol

El que fuera jugador del Sevilla ha colgado las botas a sus 34 años. Samir Nasri ha hecho alusión a su sanción por dopaje en 2018 para explicar por qué se ha retirado.

“Fue un episodio que me dolió mucho y que cambió mi relación con el fútbol. Fue más que injusto, no había tomado ningún producto de dopaje, sólo fue una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me frenó en seco”, ha dicho.

El sorprendente trabajo de Nasri tras no encontrar equipo

Samir Nasri no ha encontrado equipo tras su paso por el Anderlecht y ha terminado fichando por Canal+ Francia para comentar los partidos de la Champions League. “¡Bienvenido, Samir Nasri! ¡Se une al equipo de comentaristas de Canal+ para el regreso de la Champions League!”, anunciaba la cadena.

Sampaoli prometió a Samir Nasri que podría beber y salir de fiesta por Sevilla

Samir Nasri recordaba recientemente su fichaje por el Sevilla. “Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, desveló el francés.

“Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo fue una relación de padre e hijo. ¡Me daban escalofríos al escuchar los discursos de Sampaoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!”, añadió Samir Nasri.