El Sevilla solicitará al Barcelona la cesión de Lenglet

FC Barcelona

La llegada de Eric García al conjunto azulgrana ha dejado en una posición muy delicada tanto a Clément Lenglet como a Samuel Umtiti. Si bien este último se quedó fuera de la convocatoria de Francia para la pasada Eurocopa, Lenglet sí que entró en lista, y no quiere caerse de ella con vistas al Mundial de Catar de 2022. Consciente de ello, el Sevilla solicitará su cesión al Barcelona en el mercado invernal.

El conjunto hispalense ya acudió en su día al rescate de otro de sus ex como Rakitic y tendría previsto ahora hacer lo propio con Clément Lenglet. El galo sólo ha disputado noventa minutos en el presente curso y Gerard Piquè, Eric García, Ronald Araújo y Óscar Mingueza parecen estar por delante de él para Ronald Koeman.

En lo que respecta al Barcelona, vería con buenos ojos que el Sevilla o cualquier otro equipo se haga cargo de su ficha. No obstante, intentará incluir en el préstamo una opción de compra obligatoria para asegurarse el hacer caja por Clément Lenglet este verano.

Lenglet podría sustituir a Koundé o a Diego Carlos en el Sevilla

Aunque el Chelsea no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Sevilla para hacerse con Jules Koundé, su fichaje no está ni mucho menos descartado. No obstante, el Chelsea no será el único equipo que puje por el central de 22 años, al que también quiere el PSG. El cuadro parisino mira al Sevilla en con vistas a reforzar su zaga y piensa en Diego Carlos como alternativa a Koundé.