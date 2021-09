Cervera explica por qué Álex Fernández no está jugando con el Cádiz

Fútbol

El centrocampista de 28 años, que ha anotado dos goles en cinco partidos esta temporada, no jugó contra el Barcelona y frente al Rayo ni fue convocado. Tras la contundente derrota de su equipo en Vallecas, Álvaro Cervera fue cuestionado por Álex Fernández en rueda de prensa, algo que incomodó al técnico del Cádiz.

Noticias relacionadas Selección. Uno de los patrocinadores de la Selección hace público el teléfono de Luis Enrique

Álex Fernández no se encuentra en un buen momento

“Lo primero es que acabamos de jugar un partido, creo que han jugado 32 jugadores y no es normal que preguntemos por uno que no está. Pero no ha venido porque el entrenador piensa que no está en condiciones para echar una mano al equipo o que hay otros mejores que él”, manifestaba. Así pues, Álvaro Cervera considera que Álex Fernández no está en condiciones de ser convocado con el Cádiz. Esto es algo que el centrocampista negó tras marcar dos goles frente a Osasuna. “Ahora mismo me encuentro en buen momento. He hecho la pretemporada entera después de la lesión y hoy he jugado bien. Me he sentido cómodo. Estos goles y este partido me sirve a mí para ganar confianza y seguir en esta dinámica”, declaraba. Habrá que ver pues si su situación cambia y Álex Fernández entra en lista para el choque que disputará el Cádiz el próximo sábado frente al Valencia.

La autocrítica de Cervera tras la última derrota del Cádiz

Además de hablar de Álex Fernández, Álvaro Cervera valoró así la derrota de su equipo ante el Rayo Vallecano: “Las sensaciones son horribles. Sabes que no haces las cosas mal, pero esto es LaLiga Santander y aquí los errores se sufren. Toca reflexionar. Los errores hay que cometerlos ahora, pero somos conscientes de todo lo que ha pasado”.