Borja Mayoral elige dónde jugará a partir de enero

Pese a que el delantero de cuenta con propuestas de LaLiga Santander para regresar a España, él prefiere seguir su carrera en Italia. Es por ello por lo que Borja Mayoral habría dado el visto bueno a la Fiorentina. Aunque en principio el atacante debería permanecer en la Roma hasta final de temporada, Jose Mourinho no está contando con él, por lo que el equipo italiano quiere cancelar su cesión.

El Real Madrid, club al que todavía pertenece Borja Mayoral, ve con buenos ojos que éste salga a un equipo donde pueda tener mayor. Además, el cuadro merengue ve bien que éste recale en la Fiorentina, donde actualmente juega en calidad de cedido Álvaro Odriozola.

La novia de Borja Mayoral le acerca a la Fiorentina

Flavia Natalini sería el motivo por el que Borja Mayoral quiere seguir en Italia, al menos, hasta final de temporada. Tras su relación con Cristina Porta, el atacante ha vuelto a encontrar el amor de la mano de la modelo, que fue nombrada en su día Miss Lazio. Flavia Natalini, que también se presentó a Miss Italia aunque fue eliminada en primera ronda, ha recuperado la sonrisa gracias a Borja Mayoral. Según confesaba recientemente: “Crecí sin poder sentir el amor de mi padre”. Posteriormente la modelo entró en depresión tras la muerte de su abuela: “Llené mis vacíos con atracones y me tranquilizaba. Luego corría a vomitar y, después, estaba hecha pedazos. Pero no lo hice por el aspecto físico. Algo se rompió en mi cabeza y no pude detenerlo. Por desesperación, incluso me pegaba sola”.

Así pues, pese a que Borja Mayoral también ha sido relacionado con el Levante, club al que tiene un cariño especial, y con el Betis; prefiere continuar en Italia de la mano de la Fiorentina.