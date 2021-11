Descarta a Atlético, Sevilla, Betis y Villarreal para fichar por el Real Madrid

Deportes

El atacante de 16 años del Algeciras se ha decantado por uno de sus pretendientes. Pese a que Atlético, Sevilla, Betis y Villarreal pretendían hacerse con Álvaro Leiva, finalmente ha sido el Real Madrid el que se ha llevado el gato al agua.

Así lo asegura Cazurreando.com, donde se puede leer que el futbolista, que la pasada campaña debutó en Segunda B de la mano de Salva Ballesta, “habría tomado la decisión de firmar con el Real Madrid”. En el presente curso Álvaro Leiva ha disputado 12 partidos y ha anotado un gol y repartido una asistencia.

Atlético y Real Madrid podrían quedarse con la ganas de fichar a Noel López

Otro atacante por el que han cruzado intereses Atlético y Real Madrid es por Noel López. El futbolista de 18 años arrancó el presente curso anotando un gol cada veinte minutos, una estadística que no pasó desapercibida para los dos equipos más importante de la capital de España. Si bien Noel López termina contrato a final de temporada, ni Atlético ni Real Madrid descartan presentar una oferta por él al Deportivo de la Coruña en el mercado invernal para atar cuanto antes al delantero. No obstante, podrán negociar con él en enero y hacerse con sus servicios a coste cero de cara a la siguiente campaña. Por otro lado, el cuadro herculino también ha movido ficha y no descarta renovar a Noel López pese al interés de Atlético y Real Madrid, ya que ninguno de estos dos equipos le ofrecería sitio en su primera plantilla.