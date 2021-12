El verdadero motivo por el que Abde no jugará la Copa de África con Marruecos

El atacante de 20 años del Barcelona desestimado la opción de jugar con Marruecos la Copa de África. Si bien Abde ha sido tentado por España, no se puede decir que haya descartado defender los colores de su país.

Noticias relacionadas Redes sociales. Omar Montes arrasa en redes comentando una foto de Messi y Antonela

“He hablado tres veces con Laporta y Xavi sobre la situación de Abde y su participación en la Copa África. La decisión de no participar no viene del club, sino del propio futbolista. Hablé ayer por teléfono con el propio jugador y me pidió hasta el mes de marzo para tomar la decisión sobre para qué país jugar. Le respondí que no sé si podremos esperar tanto”, ha reconocido Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos, en Radio Mars.

Lo cierto también es que Abde ha irrumpido con fuerza en el primer equipo del Barcelona. El ex del Hércules cuenta con la confianza de Xavi Hernández y no jugar la Copa de África podría servirle para asentarse como titular. Este tiempo, además, permitiría a Abde decidir si quiere jugar con Marruecos o si prefiere hacerlo con España, donde tendría mayor competencia.

El seleccionador de Marruecos está convencido de que Abde dirá no a España.

Cuestionado por Abde, Vahid Halihodzic señalaba recientemente: “Pese a que solo lleva un mes o mes y medio jugando, lo he convocado porque está jugando en un equipo como el Barcelona. He hablado dos veces con él y está impaciente de jugar con nosotros. Él está muy orgulloso de jugar en el equipo de Marruecos”. Finalmente no podrá contar con él en la Copa de África.