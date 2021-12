El fichaje de Morata por el Barcelona está en manos de Griezmann

Xavi ha hablado tanto con el delantero como con su agente. Le quiere en el Barcelona y la operación sería factible. La Juventus no tendría intención de ejercer la opción de compra que tiene sobre Álvaro Morata, que es de 35 millones de euros y, tal y como contamos en LAOTRALIGA, Simeone no le quiere de vuelta en el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco, por tanto, buscará hacer caja por él ya que termina contrato en 2023. Sin bien el Barcelona no dispondría de liquidez como para afrontar la operación, el equipo catalán confía en que Antoine Griezmann haga un último favor al club.

El Barcelona rebajaría al Atlético el precio de Griezmann si Morata entra en la operación

Y es que el Atlético de Madrid tiene la obligación de comprar al francés por 40 millones en verano. Así pues, el cuadro colchonero podría obtener una rebaja en el precio de Antoine Griezmann si incluye a Álvaro Morata en la operación. La intención del Barcelona sería reclutar al internacional español en enero, algo a lo que la Juventus no se opondrá. Es por ello por lo que la escuadra transalpina ha reactivo su interés por Milik. No obstante, para que Álvaro Morata pueda regresar a LaLiga Santander de la mano del Barcelona, deberá rebajarse el sueldo, que es de 10 millones de euros limpios por temporada. Su llegada obligaría al conjunto azulgrana a liberar masa salarial, motivo por el que quiere cancelar la cesión de un Luuk de Jong que, sin sitio en el Sevilla, podría acabar en el Cádiz.