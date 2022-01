Tientan desde China a Manu Vallejo para que abandone el Valencia

Pese al poco protagonismo que está teniendo el atacante de 24 años, el conjunto che no tendría intención de desprenderse de él. Así se lo habría transmitido el Valencia a Cádiz, Osasuna y Levante, equipos que en las últimas semanas se han interesado por Manu Vallejo. Sin embargo, éste ha recibido una suculenta propuesta para poner rumbo a China.

Así lo contaba Álex Silvestre en El Chiringuito: “Manu Vallejo tiene una oferta muy importante de China”. El nombre del equipo que está tras sus pasos, de momento, no ha trascendido.

🚨 "MANU VALLEJO tiene una OFERTA muy IMPORTANTE de CHINA" 🚨



🧐 "CÁDIZ y OSASUNA buscan también su CESIÓN"



Además de Manu Vallejo, Daniel Wass y Piccini podrían salir del Valencia

Otro que podría abandonar el club de Mestalla es Daniel Wass, que ya tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid para ser el sustituto de Kieran Trippier. No obstante, el Valencia parece que se ha opuesto a su salida, lo que ha llevado al lateral, que termina contrato a final de temporada, a amenazar con no volver a jugar si el club no facilita su salida. Sí está dispuesto el conjunto che a facilitar la salida de Cristiano Piccini, que negocia con el Estrella Roja.

Las propuestas de Manu Vallejo para seguir en LaLiga

A falta de ver si el Valencia da luz verde a la marcha de Manu Vallejo a China, Cádiz y Osasuna siguen en la puja por el gaditano según El Chiringuito. De ella se ha bajado finalmente el Alavés. Manu Vallejo ya triunfó en su día en el Cádiz, por lo que podría ver con buenos ojos regresar al equipo de su ciudad. También podría ver con buenos ojos iniciar una nueva aventura en LaLiga Santander de la mano de Osasuna.