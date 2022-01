Ofrecen a Aridane Hernández al Valencia

La prioridad del conjunto che es incorporar a un nuevo central en el mercado invernal y, conscientes de ello, varios agentes están haciendo ofrecimientos al club de Mestalla. El último de ellos ha sido el de Aridane Hernández, defensor de 32 años de Osasuna. No obstante, dicho ofrecimiento podría haber llegado tarde ya que el Valencia tendría bastante avanzado el fichaje de Álvaro González.

En el caso de que Aridane Hernández recalaría en calidad de cedido en el conjunto che hasta final de temporada. La opción no disgusta a José Bordalás que, además de a un nuevo central, quiere otro centrocampista. Además, el Valencia deberá fichar a un nuevo lateral diestro si Daniel Wass termina fichando por el Atlético de Madrid. De momento, el club de Mestalla se ha opuesto a su salida y pretende que termine su contrato. No obstante, el danés amenaza con no volver a jugar si el Valencia no facilita su salida al Atlético de Madrid.

Además de Aridane Hernández, Radoja ha sido ofrecido al Valencia

Además de Aridane Hernández, ha sido ofrecido al Valencia en los últimos días Nemanja Radoja. Pese a que esta temporada ha jugado 11 partidos, no es titular indiscutible en el Levante, motivo por el que el serbio quiere cambiar de aires en busca de un mayor protagonismo que le permita estar con su selección el próximo Mundial. El cuadro granota, por su parte, ve con buenos ojos hacer caja en el mercado invernal por un Nemanja Radoja que termina contrato a final de temporada. Aún así parece que éste no es una opción para el Valencia, al menos de momento.