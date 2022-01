El delantero de LaLiga al que el Atlético de Madrid quiere como recambio de Luis Suárez

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco no renovará a Luis Suárez, que es libre para negociar con otros equipos de cara a la próxima temporada. Si bien dónde jugará es toda una incógnita, quién será su sustituto en el Atlético de Madrid. Y es que el cuadro colchonero quiere a Lucas Boyé, por el que el Barcelona se ha planteado presentar una oferta al Elche en el mercado invernal.

Los 7 goles y 2 asistencias que ha registrado el delantero de 25 años en los 17 partidos que ha disputado esta temporada no han pasado desapercibidos. En el Atlético de Madrid, su compatriota, Diego Simeone, avalaría la llegada de Lucas Boyé. Además, si fichaje resultaría bastante asequible ya que tiene una cláusula con el Elche de 25 millones de euros. Si bien el conjunto ilicitano estaría dispuesto a negociar por un precio inferior en verano, nunca en el mercado invernal, ésta podría verse reducida en caso de descenso. Si el Elche pierde la categoría, el precio de Lucas Boyé será de 10 millones.

El Atlético de Madrid podría pagar por Griezmann y por Lucas Boyé en verano

Cabe señalar que el Atlético de Madrid está obligado a comprar al Barcelona a Griezmann en verano por 40 millones de euros, lo que reduce la cantidad que podrá destinar el cuadro colchonero a la llegada de un nuevo delantero.

En lo que respecta al futuro de Luis Suárez, cuestionado por la posibilidad de volver a jugar en Sudamérica, el uruguayo mostró recientemente su preferencia por probar fortuna en la MLS. “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, manifestó Luis Suárez.