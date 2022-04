Cañizares explica por qué ha cerrado su cuenta de Instagram

El que fuera portero del Real Madrid y del Valencia, ha suspendido su cuenta de Instagram. Así lo ha anunciado el propio Santiago Cañizares en esta red social:

“Hola a todos. No sé si temporal o definitivamente suspendo mi cuenta de Instagram. Os pido que no contestéis a este mensaje porque no voy a leer como habitualmente hacía. Ruego me disculpéis, y agradezco el seguimiento y cariño que he recibido de vuestra parte. ¡Sed felices!”, escribía en su último post.

La última polémica de Cañizares.

El madrileño hablaba recientemente en televisión sobre la homosexualidad en el fútbol. “Me cuesta mucho entender que en la liga española no haya ningún jugador gay”, le dijo a Santiago Cañizares Mamen Mendizábal en su programa Encuentros Inesperados. “Yo digo: No debe haber muchos porque no me he percatado a lo largo de mi carrera de que haya ninguno”, respondió éste primeramente. “Creo que el fútbol es un sector donde los gays han decidido no entrar”, agregó.

Mamen Mendizábal habló entonces de David Beckham: “Tuvo que venir David Beckham para enseñarnos lo que era ser metrosexual. Hasta entonces, cuidarse, en términos masculinos, parece que estaba asociado con ser gay”. A esto, Cañizares contestó: “Una vez, Beckham se pintó las uñas de los pies, pero yo en el 98 ya lo hacía”.

Ana Morgade se sumó en Twitter a la polémica y replicó a Santiago Cañizares diciéndole: “Santi, cariño, el fútbol es un sector donde a los gays se les presiona para no salir. Del armario, concretamente”.