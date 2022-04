El Besiktas amenaza la continuidad de Alexander Sorloth en la Real Sociedad

Aunque el cuadro txuri-urdin puede hacerse en propiedad con el delantero pagando 16 millones de euros al Leipzig, desde el conjunto donostiarra han desmentido que vayan a hacerlo. Si bien a la Real Sociedad le gustaría seguir contando con Alexander Sorloth la próxima temporada, buscarán hacerlo a un precio inferior al que figura en su opción de compra. Esto es algo que querría aprovechar el Besiktas.

La Real Sociedad deberá decidir qué hace con Alexander Sorloth este mes de abril, que es cuando expira dicha opción de compra. De no ejecutarla, el futbolista de 26 años podría ver con buenos ojos regresar a Turquía. Y es que Alexander Sorloth ya jugó en el Trabzonspor, donde anotó 24 tantos en la temporada 2019-2020.

El Besiktas no esconde su interés en Alexander Sorloth

Cuestionado sobre el noruego, Ceyhun Kazancı, director deportivo del Besiktas, manifestaba: “La Real Sociedad, que es donde está cedido, tiene ahora la opción, pero sus derechos se mantienen hasta finales de abril y se desconoce si lo usarán o no. La elección y decisión del Leipzig también son importantes, todo se aclara en mayo. ¿Qué equipo no querría a Sorloth en este momento? No se sabe cómo serán los encuentros tanto con su club como con él mismo”.

La Real Sociedad podría perder a Alexander Sorloth para fichar a Cavani

El delantero de 35 años termina contrato con el Manchester United a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Esto es algo que ha querido aprovechar River Plate, aunque Edinson Cavani ha declinado la propuesta del equipo argentino porque quiere probar fortuna en LaLiga Santander. Dicha posibilidad se la ofrecería al uruguayo la Real Sociedad, club con el que ya ha contactado. ¿Será Edinson Cavani el relevo de Alexander Sorloth?