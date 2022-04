Asier Illarramendi desvela dónde jugará la próxima temporada

El centrocampista de 32 años termina contrato con la Real Sociedad en 2023, algo que podría aprovechar el club para hacer caja por él este verano. Aún así Asier Illarramendi, que esta temporada sólo ha podido disputar seis partidos con el cuadro txuri-urdin, quiere seguir en el conjunto donostiarra la próxima temporada.

“Me queda esta temporada y una más y me gustaría acabar mi contrato jugando, darle la vuelta a la situación. Esta temporada tampoco ha sido muy buena para mí, hasta navidades encadené tres lesiones seguidas en el mismo sitio y ha sido difícil darle la vuelta, Ahora que estoy mejor, me gustaría jugar. Espero jugar muchos partidos más en la Real”, comenzó diciendo el ex del Real Madrid en una entrevista para Mundo Deportivo.

Asier Illarramendi quiere seguir jugando al fútbol

Cuestionado sobre si barajaba otras opciones de cara al siguiente curso, Asier Illarramendi respondía: “No, no, por ahora no por lo menos. Tengo ganas e ilusión de seguir. Luego el cuerpo te tiene que acompañar y, como ahora estoy bien, pues a seguir”.

Preguntado por su futuro más allá de 2023, el centrocampista declaraba: “Hay que ir año a año. Tengo 32 años y he encadenado muchas lesiones. Tengo ilusión y ganas de seguir jugando al fútbol, porque es lo que me gusta y lo que no he hecho estos años. Espero que el cuerpo me permita seguir disfrutando de esto”.

Asier Illarramendi aprovechó la ocasión para aclarar que no contempló la opción de abandonar la Real Sociedad en calidad de cedido en el mercado invernal. “Para nada, porque todavía tenía muchas dudas con las lesiones. Quería recuperarme y estar físicamente bien. Estando bien, quizá se contemplaría todo, pero no lo estaba y quería entrenar con mis compañeros. Quería entrenar, disfrutar el día a día, viajar…hacer todo lo que eché de menos tanto tiempo”, concluyó.