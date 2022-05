El Celta de Vigo, opción en LaLiga para Luís Maximiano

Al guardameta de 23 años no le faltarán ofertas para cambiar de aires en verano, especialmente si el Granada termina perdiendo la categoría. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Nápoles en Luís Maximiano, ahora es el Celta de Vigo el que le ofrecería la oportunidad de seguir su carrera en LaLiga Santander.

Si el cuadro celeste se ha fijado en él es porque no ejercerá la opción de compra que tiene sobre Matías Dituro. Habrá que ver, por tanto, si el Nápoles ofrece entre 12 y 16 millones de euros por Luís Maximiano y si el Celta de Vigo es capaz de mejorar su propuesta.

Iñaki Peña, alternativa a Luís Maximiano para el Celta de Vigo

De no ser así, piensa en Iñaki Peña como alternativa. El guardameta de 23 años entrará en verano en su último año de contrato con el Barcelona y, si no renueva, el conjunto azulgrana estará obligado a hacer caja por él. Esto es algo que querría aprovechar el Celta de Vigo. El Barcelona, por su parte, no vería mal que Iñaki Peña recalase en Balaídos siempre y cuando obtenga una rebaja en el precio de Javi Galán. Con ese objetivo el equipo catalán ya ha ofrecido al cuadro celeste a Martin Braithwaite y a Riqui Puig, aunque el club vigués no puede hacerse cargo de la ficha de ninguno de ellos. Sí con la de Iñaki Peña, que vería con buenos ojos poner rumbo al Celta de Vigo en busca del protagonismo que ha tenido durante su cesión al Galatasaray. ¿Apostará el conjunto gallego por él o por Luís Maximiano?