Neto frenó el fichaje de este portero por el Barcelona en enero

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el conjunto azulgrana pensó en Stole Dimitrievski, del Rayo Vallecano, para reforzar su portería en el mercado invernal. Ahora ha sido el macedonio el que ha confirmado que tuvo un acuerdo con el Barcelona, pero que la operación se frenó por culpa de Neto.

Y es que, para que el equipo catalán pudiera ofrecer acomodo a Stole Dimitrievski, antes tenía que salir el brasileño, que no recibió ninguna oferta de su agrado. “En enero me puse de acuerdo con el Barcelona. Todo estaba listo, solo faltaba firmar el contrato. Pero todo se frenó por culpa de Neto. No quería marcharse”, confesó el guardameta del Rayo Vallecano en Mozzart Sport.

Dimitrievski llegó a rechazar una jugosa oferta a la espera del Barcelona

Tal y como contamos también en LAOTRALIGA, el meta de 28 años tumbó una jugosa oferta del Sochi para poner rumbo a Rusia. Y es que Stole Dimitrievski sólo estaba abierto a abandonar el Rayo Vallecano en el mercado invernal para recalar en el Barcelona. El macedonio tiene contrato con el conjunto franjirrojo hasta 2024 y una cláusula de 6 millones de euros, lo que le convierte en un objetivo muy asequible para el equipo catalán si finalmente termina haciendo caja por Neto.

Javi Galán, nuevo objetivo del Barcelona en LaLiga

Otro de los objetivos del Barcelona en LaLiga Santander es Javi Galán, lateral zurdo de 27 años al que quiere como suplente de Jordi Alba y al que sacar del Celta de Vigo le costaría unos 10 millones de euros. Aún así, para abaratar su precio, habría ofrecido a Martin Braithwaite y a Riqui Puig al cuadro celeste.