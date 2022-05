El PSG quiere a Danjuma como recambio de Mbappé

El cuadro parisino asume que perderá a su estrella este verano. Kylian Mbappé no ha renovado con el PSG y su fichaje por el Real Madrid parece inminente. De confirmarse, el conjunto francés se lanzará a por Arnaut Danjuma, del Villarreal.

Desde su llegada al submarino amarillo el pasado verano, el atacante ha anotado 16 goles y ha repartido 4 asistencias en los 34 partidos que ha disputado. Los registros de Arnaut Danjuma no han pasado desapercibidos para el PSG según la ESPN. No obstante, no es el único equipo que amenaza con pagar al Villarreal los 75 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

Danjuma y Darwin Núñez apuntalarían el ataque del Villarreal

Además de con Arnaut Danjuma, el PSG tiene previsto fichar a Darwin Núñez, del Benfica, como recambio de Kylian Mbappé. Para hacerse con los servicios de éste último estaría dispuesto a pagar hasta 120 millones de euros al Benfica. Parte de dicho dinero iría a parar a las arcas del Almería, donde Darwin Núñez jugó en su día, en concepto de gastos de formación.

Brenna Johnson podría ser el sustituto de Danjuma en el Villarreal

El submarino amarillo, que acertó de pleno fichando a Arnaut Danjuma el pasado verano, vuelve a mirar a la segunda división inglesa en busca de refuerzos. En esta ocasión, en el futbolista en el que se ha fijado el Villarreal es Brenna Johnson. Los 19 goles y 9 asistencias que ha registrado este mediapunta de 21 años del Nottingham Forest no ha pasado desapercibido para el club de Castellón. Tampoco para el Newcastle, el Leicester, el Everton y el Brentford, que pelearán con el Villarreal por fichar a Brenna Johnson en verano.