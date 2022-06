Tras su ruptura, la hija de Michel Owen participará en Baleares en un conocido reality

La hija del que fuera futbolista de Liverpool y Real Madrid, ha sido confirmada como concursante de octava entrega de Love Island. El programa, cuya edición en España presenta Cristina Pedroche, se graba en las Islas Baleares, donde la hija de Michael Owen espera disfrutar de un “verano realmente divertido”.

Sobre cómo se habían tomado sus padres la decisión, Gemma contaba en Daily Mail: “No diría que están al 100% contentos con esto, pero definitivamente diría que confían en mí para no hacer nada que les avergüence o les falte al respeto a propósito”.

Según la joven de 19 años, Michael Owen le dijo: “No voy a decirte qué hacer... Mantén la clase”. Respecto a su vida amorosa, Gemma añadía: “No soy adecuada para la vida de soltera. No soy una persona que tenga muchas citas, tendría que hablar un tiempo con un chico antes de seguir adelante con él y conocerle más”.

La hija de Michael Owen también ha dejado claro qué no le gusta en un hombre: “Muchas cosas me dan asco: la mala higiene, alguien cuyo aliento huele mal, si su cabello no está bien o si no se cuida a sí mismo. Algunos artículos de ropa me pueden dar asco también, como alguien usando zapatillas deportivas con calcetines largos”.

Gemma no presumirá de ser la hija de Michel Owen

“No creo que vaya a entrar diciendo ‘mi papá era futbolista’ porque en realidad no soy ese tipo de persona. Pero si me preguntan a qué se dedican mis padres... No lo mantendré en secreto, seré sincera, pero no entraré presumiendo de ello. Lo abordaré si la gente me pregunta”, ha dicho la empresaria al ser preguntada al respecto.

“Me atacan sólo por ser hija de un exfutbolista. Representé a mi país en mi deporte y monté mi propio negocio, pero todavía recibo comentarios bastante desagradables”, concluía haciendo nuevamente referencia a su padre, Michael Owen.