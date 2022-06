El Elche pone precio a Marcone ante el interés de Independiente

El centrocampista de 32 años, que esta temporada ha disputado 22 partidos, quiere regresar a Argentina. Si bien el Elche no se opone a la salida de Iván Marcone, Christian Bragarnik ha tasado a éste en 1,5 millones de euros, la mitad de lo que pagó por él hace dos temporadas a Boca Juniors.

Ambas partes, según el diario AS, podrían acordar una cesión con opción de compra obligatoria a ejecutar el verano de 2023. No obstante, para que Ivan Marcone pueda recalar en Independiente, deberá rebajarse el sueldo que percibe actualmente en el Elche. Cuestionado al respecto, Eduardo Domínguez, técnico del equipo argentino, señalaba: “Sabemos la clase de jugador que es y cómo se siente identificado como hincha del equipo, pero yo cuando quise ir a un equipo siempre fui. Yo estaba en Primera División y cuando me quise retirar en Huracán me bajé cinco veces mi contrato para ir a la Nacional ‘B’”.