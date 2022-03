Osasuna quiere reforzar su centro del campo con Jaime Seoane

El centrocampista de 25 años termina contrato con el Huesca y eso es algo que quieren aprovechar varios equipos de LaLiga Santander. Si recientemente Jaime Seoane fue relacionado con el Elche, ahora es Osasuna el que ha preguntado por él.

Así lo asegura el diario AS, aunque afirma que de momento el cuadro rojillo no ha presentado una oferta en firme por él. Osasuna podría hacerlo en los próximos días, y es que Jaime Seoane es libre para negociar desde el mes de enero. Teniendo en cuenta que acumula 12 goles y tres asistencias en los 32 partidos que ha disputado con el Huesca, no se descarta que nuevos equipos se sumen a la puja por él. Así pues Osasuna, así como el Elche, deberán darse prisa si quieren cerrar el fichaje de Jaime Seoane.

Osasuna prepara su partido frente al Betis

Osasuna ha llevado a cabo este jueves la sesión más exigente de la semana y en la que Jagoba Arrasate no ha dado grandes pistas de cara al once titular ni al sistema que alineará en el Benito Villamarín frente al Betis.

El técnico de Berriatua ha probado con los esquemas 5-3-2 y 4-4-2 durante el partido de entrenamiento que han disputado sobre el césped de un silencioso Sadar.

Ahora Arrasate debe valorar si desea salir a morder a su rival o blindarse en la zona trasera para frenar las acometidas de un equipo muy ofensivo que arrastra una nefasta racha y que necesita los puntos como el comer.

El recién renovado técnico rojillo, ha mezclado a jugadores menos habituales con los que más cuenta, por lo que no ha enseñado lo que podrían ser sus cartas finales, aunque lo cierto es que todo indica que el preparador saldrá con los futbolistas que se han hecho con un puesto fijo desde hace varias semanas.

La única duda podría llegar en el lateral izquierdo ya que Manu Sánchez se ha reincorporado hoy con el grupo tras su paso por la Sub-21, completando la mitad del partidillo; Cote está disponible y podría viajar a Sevilla para salir desde el primer minuto; y Budimir, que ha estado con Croacia, ha participado a pleno rendimiento.

Por su parte, Kike Barja y Areso continúan sin tener condiciones para saltar al terreno de juego y no estarán ante los verdiblancos.

Este fin de semana Osasuna se mide a un club al que no gana en Primera desde 2014 y que actualmente lucha por meterse entre los cuatro primeros, un suculento premio que pasa por no dejarse apenas puntos en las nueve jornadas que restan para el final.