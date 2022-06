El Sevilla descarta fichar a Sarabia

Aunque el atacante de 30 años podría ocupar el hueco que ha dejado en el PSG, no quiere que un papel secundario comprometa su presencia en el Mundial de Catar. Es por ello por lo que podría volver a salir del cuadro parisino, que no vería con malos ojos aprovechar su buen hacer en el Sporting de Portugal para hacer caja por él. Si bien Pablo Sarabia ha sido relacionado con varios clubes de LaLiga Santander, entre ellos el Atlético de Madrid; su exequipo, el Sevilla, no estaría interesado en su fichaje.

Monchi sabe que al madrileño le gustaría regresar a España pero preferiría fichar a otros futbolistas en su demarcación. Así pues, el Sevilla no será una opción para Pablo Sarabia. Y eso que el atacante ha marcado 22 goles y repartido 9 asistencias durante los 47 partidos que ha disputado en el presente curso.

Ni Sarabia ni Luuk de Jong tendrán una nueva oportunidad en el Sevilla

Finalizada su cesión en el Barcelona, que no ejercerá la opción de compra que tiene por él, y sin sitio en el Sevilla, con el que le resta un año de contrato, el delantero de 31 años iniciará una nueva aventura en México. Y es que Luuk de Jong habría dado el sí al Toluca, que ahora deberá negociar con el conjunto hispalense.

El Sevilla, por su parte, no pondrá obstáculos a la salida del holandés, aunque espera sacar unos 4 millones de euros por su traspaso. Habrá que ver si el Toluca está dispuesto a satisfacer las pretensiones del club de Nervión ya que, en sus ambiciosos planes, además de fichar a Luuk de Jong, pretende fichar también a Edinson Cavani para que formen una dupla atacante de ensueño.