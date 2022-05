Pablo Sarabia podría regresar a LaLiga de la mano del Atlético de Madrid

El extremo de 29 años se ha salido durante su cesión al Sporting de Portugal. Pablo Sarabia ha disputado un total de 45 partido y ha anotado 19 goles y repartido 9 asistencias. Sin embargo el español deberá regresar al PSG a final de temporada ya que el club luso no se reservó una opción de compra por él. Esto es algo que querría aprovechar el Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios.

Noticias relacionadas Televisión. Pipi Estrada desvela su sueldo como periodista deportivo en Onda Cero

Y es que la situación de Pablo Sarabia no cambiará cuando vuelva al PSG. El ex del Sevilla difícilmente tendrá sitio en el once y quiere minutos para poder jugar el próximo Mundial con España. No es la primera vez que Pablo Sarabia es relacionado con el Atlético de Madrid, una opción que sería del agrado del futbolista ya que quiere regresar a LaLiga Santander.

Pablo Sarabia podría ser el recambio de Carrasco en el Atlético de Madrid

Yannick Carrasco ha perdido protagonismo en los esquemas de Simeone en favor de Lemar. Esto ha llevado al futbolista de 28 años a cambiar de representante, lo que parece indicar que el belga buscará salir del Atlético de Madrid en verano. El extremo se ha puesto en manos de Pini Zahavi, que es el agente de Robert Lewansdowski o de Álex Moreno, defensor del Betis, entre otros.

“El entrenador sabe que soy alguien importante, sea fuera o dentro del campo, e intento aportar lo máximo en cualquier minuto que pueda jugar en este equipo. Cada jugador quiere jugar, tenemos un plantel muy amplio y muy bueno, cada jugador puede ser titular en esta plantilla y Lodi lo está haciendo muy bien, el equipo está bien y tenemos que seguir así. Lo más importante es ganar, llegar a nuestros objetivos y no pensar en nosotros mismos”, dijo Yannick Carrasco tras su suplencia frente al Alavés. ¿Es por su posible salida por lo que el Atlético de Madrid se ha fijado en Pablo Sarabia?