El Trabzonspor parece el favorito para fichar a Tello

Aunque ya se ha despedido del Betis, el extremo de 30 años quedará desligado definitivamente del conjunto verdiblanco el 30 de junio. Libre para negociar con otros equipos, el Trabzonspor quiere hacerse a coste cero con Cristian Tello.

Para adelantarse a otros pretendientes, el cuadro otomano intentó fichar al ex del Barcelona durante el pasado mercado invernal, aunque el Betis no contempló su salida. A favor de la llegada de Tello al Trabzonspor juega que el el campeón de la Superliga turca y que jugará el play-off para estar en la fase de grupos de la Champions. El equipo dirigido por Abdullah Avci no ha renovado a Nwakaeme y Cristian Tello sería el elegido para ocupar el hueco que dejará en el equipo.

El adiós de Tello al Betis

El extremo Cristian Tello se despidió de la afición del Betis “muy triste y decepcionado” por no haberlo podido hacerlo ante el Granada en el Benito Villamarín y después de cinco años en la entidad verdiblanca que calificó de “crecimiento, crecimiento y más crecimiento”.

El extremo de Sabadell, de 30 años, llegó al Betis en el verano de 2017 tras sendas cesiones en el Oporto portugués y el Fiorentina italiano desde el Barcelona, en el que debutó en 2012 y con el que llegó a ser internacional un año más tarde.

“Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo en cada entrenamiento y en cada partido a pesar de mis circunstancias. Una situación que no es la deseada por ningún jugador ambicioso”, dijo Cristian Tello a modo de despedida.