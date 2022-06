Jesús Vallejo se ofrece al Getafe y recibe calabazas

La llegada de Rüdiger al Real Madrid ha dejado en una posición muy delicada al central de 25 años. Consciente de que el Getafe está obligado a buscar recambios para un Cabaco que no cuenta para Quique Sánchez Flores y para un Jorge Cuenca que regresará al Villarreal tras su cesión, Jesús Vallejo ha sido ofrecido al Getafe. No obstante, ha sido rechazado por el conjunto azulón.

Noticias relacionadas Selección. Jesús Casas desvela el nombre de un futbolista al que Luis Enrique no llevará a la Selección

Así lo asegura Bernabéu Digital, que señala que el defensor ha sido descartado por caro. A diferencia de Jesús Vallejo, un central del Real Madrid que sí encaja dentro de las posibilidades económicas del Getafe es Mario Gila, defensor de 21 años del Castilla. Tanto el futbolista como el cuadro merengue verían con buenos ojos que tuviese una oportunidad en LaLiga Santander, lo que da opciones al conjunto azulón de hacerse con su cesión.

El Getafe ha rechazado a Jesús Vallejo y a Pacha Espino

Jesús Vallejo no ha sido el único futbolista de LaLiga Santander que ha recibido calabazas por parte del Getafe en las últimas semanas. Según contó su presidente, Pacha Espino, del Cádiz, fue ofrecido como recambio de un Mathías Olivera que ha sido traspasado al Nápoles. “No nos interesa. Nos lo han ofrecido, pero no hay nada más”, declaró Ángel Torres.

También Óscar Mingueza, del Barcelona, ha sido ofrecido al Getafe. En su caso, por los mismos motivos que Jesús Vallejo, el club no ha contemplado su fichaje. Además, el Barcelona pretendía hacer caja por el central a través de un traspaso.