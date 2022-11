Setién quiere fichar a Riqui Puig para el Villarreal

El centrocampista de 23 años abandonó el Barcelona el pasado verano para convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados de la MLS. Pese a ello, Riqui Puig estaría abierto a dejar Los Angeles Galaxy para regresar a España de la mano del Villarreal. Quique Setién, que ya le tuvo a sus órdenes en el Barcelona, querría reencontrarse con él en su nueva aventura.

Así lo asegura Fútbol Total, que señala que el Villarreal pretende hacerse con Riqui Puig en calidad de cedido aunque reservándose una opción de compra por él. El futbolista, por su parte, reconocía recientemente su intención de regresar al fútbol europeo. “Soy muy ambicioso, me gusta mirar hacia delante y planificar mi futuro. Estoy muy feliz aquí, decidí venir para dar un paso adelante y ser visto. Había pasado mucho tiempo desde que pude hacer lo que amo de manera consistente. He encontrado eso aquí. Es cierto que me gustaría volver a Europa en un futuro y hacer grandes cosas en Europa. No puedo negarlo, pero estoy realmente feliz aquí”, manifestaba Riqui Puig en The Athletic. ¿Regresará al fútbol europeo de la mano del Villarreal?

🚨 Info: El Villarreal está interesado en obtener la cesión, con opción de compra, de Riqui Puig para el mercado de invierno. El FC Barcelona recibiría un 50% de una futura venta del jugador español. #mercato 🇪🇦 pic.twitter.com/erG5RyCb0N — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) November 16, 2022

Riqui Puig podría llegar y varios futbolistas salir del Villarreal

Si bien el Villarreal buscará reforzarse con Riqui Puig y con otros futbolistas en el mercado invernal, su objetivo será retener a varios de sus titulares. Y es que, tras la salida de Unai Emery son muchos los clubes que quieren pescar en el submarino amarillo. Samu Chukwueze ha sido relacionado con el Arsenal, mientras que Juan Foyth y Jorge Cuenca con el Barcelona. Unai Emery, por su parte, querría llevarse a Nicolas Jackson, a Yeremy Pino y a Pau Torres del Villarreal al Aston Villa. Este último también ha sido relacionado con la Juventus y Álex Baena con numerosos equipos. La salida de cualquiera de ellos facilitaría la llegada de Riqui Puig al Villarreal.