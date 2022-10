Pau Torres podría ser el siguiente en abandonar el Villarreal tras Emery

Como suele ser habitual cada verano, varios equipos amenazarán la continuidad de Pau Torres en el Villarreal. Pese a que la salida de Unai Emery y la llegada de Quique Setién han acaparado el foco mediático en los últimos días, Pau Torres ha sido relacionado tanto con el PSG como con la Juventus.

En lo que respecta al PSG, según L’Equipe, Milan Skriniar es su primera opción para reforzar su zaga. No obstante, en caso de que éste renovase con el Inter de Milán, se lanzaría a por Pau Torres. El central de 25 años tiene una cláusula de 65 millones de euros aunque termina contrato con el Villarreal en 2024, por lo que su fichaje resultaría bastante asequible para el PSG.

PSG y Juventus no están solos en la puja por Pau Torres

Esto es algo que también quiere aprovechar la Juventus. El equipo italiano ya siguió en el pasado a Pau Torres y está dispuesto a volver a intentar su fichaje en verano. El internacional español cuenta, además, con pretendientes en la Premier League, aunque no ha trascendido el nombre de ninguno de ellos. Manchester United y Chelsea sí valoraron su contratación en el pasado. También el Tottenham, al que Pau Torres presumió de haber rechazado en La Resistencia: “Me llamó mi representante y me dijo que había una oferta importante del Tottenham, de más de lo que cobro ahora. Pero como juego en el equipo de mi pueblo que pocos jugadores lo hacen, decidí quedarme donde soy feliz”.