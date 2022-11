Se toma a broma no haber sido convocado por Luis Enrique para el Mundial

Pese a haber sido el futbolista español por el que más se pagó el pasado verano, el Chelsea abonó 65 millones al Brighton por su fichaje, el lateral de 24 años no está en Qatar con la selección española. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Marc Cucurella no estaba entre los 5 laterales izquierdos que Luis Enrique incluyó en su prelista. Ni si quiera la lesión de Gayà ha permitido al ex de Getafe y Eibar estar en el Mundial.

Marc Cucurella ha sido preguntados sobre si se vio con opciones de ir a Qatar durante la gala en la que ha sido galardonado como el mejor futbolista del año por la Federación Catalana de Fútbol. “¿Si hubo alguna posibilidad de que Luis Enrique me llevara al Mundial? Bueno, le dije que necesitaba un par de semanas de vacaciones”, bromeó el defensor.

Marc Cucurella, con el 8,3 por ciento de los votos, se impuso como mejor futbolista catalán del año por delante de Marc Bartra, del Trabzonspor, que obtuvo el 22%, y de Gerard Deulofeu, del Udinese, que obtuvo el 9,7%.

Además de Cucurella, Guardiola ha hablado de Luis Enrique y del Mundiales

Al igual que Marc Cucurella, Pep Guardiola ha sido premiado como el mejor entrenador del años por la Federación Catalana de Fútbol. Durante el acto, el técnico del Manchester City fue preguntado por quién quiere que gane el Mundial de Qatar 2022. “Me está gustando el campeonato con buenos partidos y entrenadores valientes. España lo está haciendo muy bien, pero eso no significa que vayan a ganarlo porque en el fútbol esto no funciona así. Ojalá. Que lo gane el que mejor juegue. ¿El twitch de Luis Enrique? Me consta que se lo está pasando muy bien. Luis Enrique es así”, fue la respuesta de Pep Guardiola.