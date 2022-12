La mujer de Simeone desmiente haber tenido un affair con Rafa Mora

Carla Pereyra ha concedido una entrevista en la que no ha dudado en hablar de Rafa Mora. La mujer de Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha negado haber tenido un affair con el colaborador de Sálvame, con el que coincidió en Supervivientes 2010.

“A Rafa lo he visto alguna vez, pero no hablo mucho con ellos, la verdad!”, señalaba Carla Pereyra sobre sus excompañeros de Supervivientes en Lecturas. Cuestionada por Rafa Mora, la mujer de Simeone añadía: “Le tengo mucho aprecio, se portó muy bien conmigo y lo recuerdo como un caballero”.

La mujer de Simeone durmió junto a Rafa Mora

Carla Pereyra desmintió haber tenido un affair con Rafa Mora, aunque confirmó haber dormido junto a él en el concurso: “¡Hombre! Es que si no dormíamos así nos congelábamos, porque nos tapa el agua. Formamos un grupito Mireia Canalda, Óscar Higares, Rafa y yo y dormíamos como en trenecito. No hubo nada más con Rafa”.

La mujer de Simeone aprovechó la ocasión para negar haber tenido una relación tanto con Rafa Mora como con Antonio de la Rúa, ex de Shakira. “Antonio es íntimo amigo mío y lo sigue siendo, de mis mejores amigos. Un día me fotografiaron de la mano con él saliendo de un bar de copas, pero nunca fue mi ex. Comí con él la semana pasada”, concluyó Carla Pereyra.

La sobrada de Simeone en su primera cita con Carla Pereyra

Carla Pereyra es la mujer de Simeone desde 2019, aunque ambos se conocieron en 2013. “Nuestra primera cita fue en un cine en la calle Fuencarral de Madrid. Llovía muchísimo, entonces había mucha gente esperando y claro, había que hacer la cola”, contó la argentina en el documental sobre el entrenador del Atlético de Madrid.

“Diego fue y se metió por otra ventanilla, entonces uno viene y le dice: ‘¡Chis, chis! ¡A la cola!’ Él se creyó que era el Cholo, que no tenía que hacer cola. Fue muy divertido”, agregó la mujer de Simeone.