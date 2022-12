¡El Cádiz habría llegado a un acuerdo con Luis Alberto!

Luis Alberto ha perdido protagonismo esta temporada en el Lazio, aunque sigue jugando de manera habitual si no como titular, partiendo desde el banquillo. Esto el algo que parecían dispuestos a aprovechar tanto el Sevilla como el Valencia para intentar hacerse con el centrocampista de 30 años. Sin embargo, sorprendentemente, ha sido el Cádiz el que ha alcanzado un acuerdo con Luis Alberto.

Gaditano de nacimiento, el futbolista nunca ha escondido que soñaba con defender la camiseta del equipo amarillo. “¿Dónde me gustaría terminar mi carrera? No sé dónde me gustaría terminar, lo que tengo claro es que mi sueño es jugar en el Cádiz. La cosa más clara que tengo y espero que se dé. Es uno de mis sueños. Me encanta Cádiz, el equipo, el estadio. Ojalá se pueda dar”, llegó a decir Luis Alberto en su día.

El Cádiz confía en hacerse con Luis Alberto

Ahora, el centrocampista habría alcanzado un acuerdo con el Cádiz según Canal Amarillo. No obstante, las posturas con la Lazio están muy alejadas, ya que pide 20 millones de euros por Luis Alberto. El Cádiz, por su parte, afronta las negociaciones con la calma que le da el contar con el visto bueno del futbolista. Quieren a Luis Alberto en calidad de cedido y están dispuestos a esperar hasta finales de enero para hacerse con sus servicios como hicieron hace un año con Lucas Pérez.

Por otro lado, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, señaló que su equipo está en disposición de hacer un fichaje como el de Muriqi por el Mallorca o como el de Raúl de Tomás por el Rayo Vallecano, que rondó los 8 millones de euros.