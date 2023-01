Rafa Benítez es la opción número uno de este equipo para su banquillo

Tras las llegadas de Julen Lopetegui al Wolverhampton y de Unai Emery al Aston Villa, un nuevo entrenador español podría encontrar acomodo en la Premier League. El West Ham, decimoctavo clasificado, se plantea prescindir de los servicios de David Moyes y piensa en Rafa Benítez como recambio.

El conjunto inglés ya habría sondeado sin éxito a Pochettino y a Tuchel y ahora Rafa Benítez es la opción número uno que maneja para su banquillo. Así lo asegura The Telegraph, que habla de Nuno Espirito Santo, ex del Valencia, como la principal alternativa al técnico madrileño.

Rafa Benítez se encuentra sin equipo desde que el pasado mes de enero el Everton prescindiera de sus servicios. Anteriormente había dirigido al Liverpool, al Chelsea y al Newcastle, una experiencia en la Premier League que valora positivamente el West Ham.

Rafa Benítez, dispuesto a volver

Meses atrás, el entrenador de 62 años se mostró abierto a regresar de nuevo a los banquillos. «En los últimos meses, he recibido varias propuestas, algunas de ellas interesantes, pero he considerado que no era el mejor momento para aceptarlas. Quiero entrenar en una Liga de primera, donde se juegue buen fútbol. Tal vez, el hecho de haber entrenado a algunos equipos de primera fila en torneos importantes limite las posibles opciones, pero siempre me han gustado los nuevos retos», manifestó Rafa Benítez en una entrevista.

No obstante, según se publicó recientemente, el técnico madrileño rechazó ser el relevo de Julen Lopetegui en el Sevilla ya que exigió un contrato por tres temporadas para hacerse cargo del conjunto hispalense.