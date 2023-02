Januzaj todavía puede salir del Sevilla

Cinco meses después de haber llegado al equipo andaluz a coste cero procedente de la Real Sociedad, el extremo de 27 años podría abandonar el conjunto hispalense. Aunque no se descrata que Adnan Januzaj pueda salir en calidad de cedido, dado que tiene contrato hasta 2026, el Sevilla prefiere hacer caja por el belga. Las opciones para ello pasan por Turquía y por Qatar, países en los que el mercado está todavía abierto.

Sobre la salida de Adnan Januzaj del Sevilla, Monchi comentaba en rueda de prensa: «Con Adnan todos pensamos que una salida podría ser una buena solución porque no tiene minutos. Creo que es recuperable y le viene bien jugar. No solo hubo una oferta de un club turco, sino también de un club qatarí. Ni al jugador ni al club le convencen. El mercado turco cierra el 8 de febrero. Si no sale, se quedará aquí a entrenar y recuperar su nivel en la Real. No sé lo que va a pasar, está entrenando con nosotros. Esperamos a ver qué ocurre».

Los equipos dispuestos a sacar a Januzaj del Sevilla

Si bien no ha trascendido el nombre del club qatarí que estás tras los pasos de Adnan Januzaj, el Istanbul Basaksehir es el equipo turco que quiere llevarse al belga del Sevilla. Habrá que ver si el cuadro otomano presenta por él una oferta del agrado del conjunto hispalense. Y es que el Sevilla necesita liquidez porque sus arcas han quedado mermadas tras el mercado invernal y para adelantar fichajes de cara al siguiente curso.