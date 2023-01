Brais Méndez y el futbolista que, según él, puede marcar una época en la Selección

Martin Zubimendi no será el recambio de Sergio Busquets en el Barcelona. Aunque era el favorito de Xavi Hernández para relevar al internacional español, el centrocampista de 23 años renovó con la Real Sociedad hasta 2027. Donde sí podría Martin Zubimendi ocupar el hueco de Sergio Busquets es en la Selección. Su compañero Brais Méndez no tiene ninguna duda de que puede marcar una época en ‘la Roja’.

Así lo reconoció en una entrevista para Onda Cero en la que habló de su llegada a la Real Sociedad y de lo que supone para él jugar con David Silva. No obstante, Brais Méndez señaló: «El que más me ha sorprendido es Zubimendi. Creo que tiene unas cualidades espectaculares. Me parece que puede ser un pivote que para marcar una época tanto en la Selección como como en el club, creo que lo tiene todo tanto defensiva como ofensivamente. Me parece un jugadorazo».

La Selección, obligada a buscar un recambio para Busquets

Sergio Busquets decidió dejar la Selección tras el Mundial de Qatar. Por ello es el único descartado en la que será la primera lista de Luis de la Fuente tal y como declaraba recientemente Albert Luque: «El único descartado es Busquets y es porque nos llamó al presidente, a De la Fuente y a mí para decirnos que había decidido dejarlo, antes incluso de que nosotros hablásemos con él. Fue claro, tenía esa idea en la cabeza».

Si bien Martin Zubimendi tiene muchas posibilidades de ser convocado con la Selección, el relevo de Sergio Busquets será Rodri. «Yo a Rodri le veo de mediocentro. Conmigo siempre ha jugado de pivote. Es verdad que de central también lo ha hecho bien e igual para algún partido se le puede utilizar. Pero yo busco y quiero la especialización y para mí Rodri es mediocentro. Desde que estaba en los juveniles del Villarreal viene conmigo en la posición de pivote», manifestó Luis de la Fuente al ser cuestionado por el centrocampista del Manchester City.