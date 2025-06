Álex Remiro reconoce el interés del Barcelona en su fichaje

Aunque el Barcelona no ha descartado, ni mucho menos, renovar a Wojciech Szczęsny, parece que su prioridad es fichar a un nuevo guardameta. Joan García, del Espanyol, es el que más gusta a su dirección deportiva, que también vería con buenos ojos el llevarse a Álex Remiro de la Real Sociedad.

Álex Remiro ha reconocido ser consciente del interés que despierta tanto en el Barcelona como en el Aston Villa de Unai Emery, equipos a los que ha lanzado una tajante respuesta en una entrevista para El Diario Vasco. “Me consta que Barcelona y Aston Villa me han seguido, pero eso no cambia mis planes”, señaló el guardameta de 30 años, cuya intención sería cumplir su contrato con la Real Sociedad, que se extiende hasta junio de 2027. No obstante, añadió al respecto: “Aún tengo que ver qué va a pasar el año que viene y qué idea tiene el club”.

A su vez, volviendo al interés del Barcelona y del Aston Villa, Álex Remiro aclaró. “No son los únicos que han estado siguiéndome”.

Además de Álex Remiro, Joan García se ha pronunciado sobre el interés del Barcelona en su fichaje

Joan García, por su parte, dijo sobre el interés del Barcelona en su fichaje: “Estoy muy tranquilo. Están saliendo muchas cosas y quiero descansar ahora. Son cosas que no dependen de mi únicamente. Soy jugador del Espanyol, si llega algo que les parezca bien a ellos y a mi también, se decidirá”.

A su vez, el Espanyol, se ha remitido a su cláusula de rescisión, que es de 25 millones de euros, aunque no creen que Joan García, de entre todos sus pretendientes, termine decantándose por el Barcelona, su eterno rival.