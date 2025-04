Alfon y su posible fichaje por el Sevilla: “Ha sido una semana convulsa”

Tal y como contamos días atrás en LAOTRALIGA, Alfon González, que termina contrato con el Celta de Vigo a final de temporada, habría alcanzado un acuerdo con el Sevilla. Cuestionado al respecto tras la victoria de su equipo por 1-2 ante el Real Mallorca, triunfo al que contribuyó con un gol, evitó pronunciarse, si bien reconoció que había sido una semana “convulsa” y que se dejará “la vida” hasta el último día.

“Es un campo muy complicado, cuesta mucho ganar. Ningún equipo había remontado aquí y al ser una semana convulsa, le debía dar las gracias a Claudio. Estoy muy contento con él porque me hace mejor en todos los sentidos. Yo me centro en el siguiente partido porque hasta que esté aquí voy a dejarme la vida”, explicó Alfon González.

“Me ha llegado muy rápido el balón, he ido a atacar y estoy muy contento por la victoria del equipo, un gran partido trabajado y para ganar aquí hay que hacer las cosas muy bien”, añadió al hablar sobre su tanto del empate.

“Yo creo que el míster lo dejó bastante claro, lo importante es el equipo y estar todos unidos porque estamos en una situación muy buena, debemos aprovecharla todos juntos tras años complicados y la afición se merece disfrutar de este momento”, sentenció.

Claudio Giráldez y el fichaje de Alfon por el Sevilla

En la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca, Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, también fue preguntado sobre el posible fichaje de Alfon González por el Sevilla. “Es un futbolista que te puede gustar más o menos, pero es un chaval espectacular. Creo que su implicación está fuera de toda duda... profesional espectacular, se cuida, buen chaval. A mí jamás me ha fallado ni me ha mentido, no sé por qué se ha generado toda esta situación. Yo creo que cada uno tiene la libertad de decidir sobre su vida y que a mí me conste, es jugador del Celta a día de hoy y no tiene firmado nada con ningún otro equipo”, declaró.